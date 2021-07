Les BBC Proms auront désormais leur propre orchestre

Les BBC Proms ouvrent ce vendredi 30 juillet une nouvelle édition festive qui contrastera avec les représentations sans public de l'année passée. Cette édition s'accompagne de la création d'un orchestre attaché à l'événement, exclusivement composé de « musiciens indépendants de premier plan ».

Les BBC Proms reviennent ce soir pour une édition au Royal Albert Hall, rempli dans toute sa capacité grâce à l’autorisation des jauges pleines rendue effective par le gouvernement britannique le 19 juillet dernier. 51 concerts suivront tout au long de l’été ; une évolution très heureuse, après une édition 2020 ne proposant que quatorze représentations seulement, et dans une salle vide.

L’orchestre symphonique de la BBC et les BBC Singers seront dirigés par la cheffe finlando-ukrainienne, Dalia Stasevska. Au programme, la Serenade to Music de Vaughan Williams, une œuvre écrite pour célébrer les 50 ans du fondateur et chef d’orchestre des Proms, Henry Wood, le Concerto pour orgue de Poulenc, la Symphonie n° 2 de Sibelius et la création mondiale de When Soft Voices Dies de James MacMillan.

L’organisation des Proms a par ailleurs fait une annonce majeure : celle de la création d’un nouvel orchestre du festival, exclusivement composé de « musiciens indépendants de premier plan » et dirigé par le chef d’orchestre britannique et chef adjoint de l’orchestre de la BBC, Mark Wigglesworth. On les entendra le 8 septembre au Royal Albert Hall dans la Symphonie n°5 de Mahler, et l’Ouverture festival op. 96 de Chostakovitch.