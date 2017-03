Les Arts Florissants et les jardins de William Christie reçoivent le label Centre culturel de rencontre

Les jardins et la musique : ce sont les deux passions de William Christie, 72 ans, claveciniste et chef d’orchestre, dont l’ensemble Les Arts Florissants est l’un des plus réputés au monde. C’est la synergie entre ces deux facettes du travail de William Christie que vient aujourd’hui récompenser le label national Centre culturel de rencontre, décerné par la ministre de la Culture à la fois aux Arts Florissants et aux Jardins de musique créés par le chef d’orchestre à Thiré, en Vendée.

Parallèlement à sa carrière internationale, William Christie décide en effet en 1985 de sauver de la ruine un logis datant de la fin du XVIe siècle, situé à la sortie du village de Thiré, dans le sud de la Vendée. Le domaine est dénué de toute végétation. William Christie décide d’y créer de toutes pièces un jardin inspiré des jardins italiens et français du Grand siècle. Ses efforts paient. Il décroche en 2004 le label Jardin remarquable. Le lieu accueille aujourd’hui des résidences de paysagistes et d’artistes. Depuis plus de cinq ans, il organise chaque été le festival Dans les Jardins de William Christie, en partenariat avec la Juilliard School de New York. Il est aussi à l’origine du Festival de Printemps, dédié à la musique sacrée dans les églises autour de Thiré, et dont la première édition se tiendra du 28 au 30 avril 2017. Le Jardin des Voix, académie destinée à de jeunes chanteurs lyriques en début de carrière, sera adossé au projet dès l’été 2017.

Le label Centre culturel de rencontre salue l’existence d’une "synergie" entre Les Arts Florissants et les jardins de William Christie, soit un "projet artistique et culturel de redécouverte et de transmission autour de la musique et de l’art des jardins, et un lieu patrimonial unique et original en création permanente", selon le communiqué. Muriel Batier, administratrice générale des Arts Florissants, y voit la reconnaissance de l’œuvre matérielle et immatérielle accomplie par William Christie. "Ce label permet de relier autour d’un esprit baroque un site unique et un projet artistique et culturel majeur", estime-t-elle.

En facilitant le dialogue avec l’Etat et les collectivités ainsi que l’obtention de subventions, c’est aussi une garantie pour l’avenir. Les Arts Florissants, qui ont perdu en 2016 les subventions de la ville de Caen –plus de 330 000 euros par an – cherchent aujourd’hui à consolider leurs assise financière. Prochaine étape : le regroupement de la formation, aujourd’hui association loi 1901, et du fonds de dotation des Jardins de Musique en une fondation reconnue d’utilité publique. Le dossier est actuellement sur le bureau des services du ministère de l’Intérieur.