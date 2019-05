Le « waouh kid » du concert de l’Orchestre de Boston a été retrouvé

Début mai 2019, la réaction d’un enfant à la fin d’un concert de l’orchestre Handel and Haydn Society, à Boston, faisait le tour des réseaux sociaux. Un grand « waouh » spontané avait résonné dans la salle juste après la Musique funèbre maçonnique de Mozart.

Particulièrement touché par cet enthousiasme, le président et directeur exécutif de l’ensemble, David Snead, a souhaité retrouver l’enfant, en sollicitant les internautes et en contactant par mail les spectateurs qui ont assisté au concert. Et il y est arrivé ! Ronan Mattin a 9 ans, c’est son grand-père, Stephen Mattin qui l’avait amené au concert. Et il fut particulièrement surpris par cette exclamation puisque, autiste, Ronan ne s’exprime que très rarement, rapporte la presse américaine. Il sera invité par l’ensemble très prochainement pour rencontrer les musiciens et le chef de l’orchestre, Harry Christophers.