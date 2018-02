Le violoncelliste Jean Grout, membre du Trio à cordes de Paris, s'est éteint

Le violoncelliste Jean Grout s'est éteint dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 février à l'âge de 92 ans. Né le 6 août 1925, ancien élève du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il intègre ensuite l'Orchestre philharmonique de Radio France - alors Nouvel Orchestre philharmonique - et de l'Orchestre national. Jean Grout reste également dans les mémoires pour avoir été membre du Trio à cordes de Paris de 1967 à 1995.

Fondé en 1966 par Charles Frey et composé de musiciens des formations musicales de Radio France, le Trio à cordes de Paris a créé de très nombreuses oeuvres de compositeurs contemporains, d'Edison Denisov à Bruno Mantovani en passant par Betsy Jolas ou Maurice Ohana. Avec Charles Frey et Michel Michalakakos, Jean Grout avait notamment enregistré le Trio à cordes opus/274 et la Sonatine à trois opus 221 B de Darius Milhaud.

Arnaud Merlin lui rendra hommage mercredi 14 février au terme du concert du Festival Présences 2018 diffusé ce soir-là.