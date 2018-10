Le violoncelliste Christophe Croisé remporte le Prix Jeune soliste 2019 des Médias francophones publics

On connaît le nom du successeur de Lea Desandre qui avait remporté le Prix Jeune soliste des Médias francophones publics (MPF) en 2018. Le violoncelliste Christophe Croisé est le lauréat de cette édition 2019. De nationalité franco-germano-suisse et âgé de 24 ans, le musicien était le candidat choisi par la Radio Télévision Suisse (RTS). Dans un communiqué, le jury des MFP a tenu à saluer « la subtilité de l'approche musicale » de Christophe Croisé, qui « incarne une personnalité musicale singulière, intègre et raffinée ».

Le jury a ajouté que « ses qualités instrumentales sont impressionnantes et lui permettent de briller dans un répertoire virtuose et technique ». Les huit jurés des MFP ont mis en avant « l'originalité de ses choix interprétatifs » ainsi que sa « justesse stylistique » et sa « capacité à fondre son instrument dans un discours musical sans esbroufe ».

Christophe Croisé se perfectionne à l'Université des arts de Berlin sous la direction de Wolfgang-Emanuel Schmidt. Il s'est produit plusieurs fois au Carnegie Hall de New York. En juillet 2018, il a remporté le Premier Grand Prix de la Berliner International Music Competition et a fait ses débuts à la Philharmonie de Berlin en septembre dernier.

Le jury des MFP a également tenu à féliciter les autres candidats pour leur « excellent niveau » : la pianiste Marie-Ange Nguci (candidate Radio France), le baryton Ivan Thirion (RTBF) et le flûtiste Benjamin Morency (Radio Canada).

Chaque année les représentants des quatre radios francophones spécialisées en musique classique se réunissent pour choisir un lauréat et s'engagent à soutenir sa carrière. France Musique (Radio France), Espace 2 (Radio Télévision Suisse), Musiq'3 (RTBF Belgique) et ICI Musique (Radio Canada) étaient réunis à Bruxelles pour élire le lauréat 2019. Christophe Croisé remporte une bourse de 4 000 euros.