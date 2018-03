Le violon d’Albert Einstein mis en vente aux enchères

Difficile de passer à côté du lot 26 de la prochaine vente aux enchères de la maison Bonham, qui n’est autre que le violon ayant appartenu à Albert Einstein. L'instrument, qui date de 1933, a été fabriqué par le scientifique Oscar H. Steger, ébéniste et membre de l’Orchestre symphonique de Harrisburg. Il a ensuite offert à Einstein le violon, qui porte la gravure suivante : « Fabriqué pour le plus grand scientifique du monde par Oscar H. Steger, février 1933 / Harrisburg, PA ». Ce cadeau, qui sera donc vendu à New York le 9 mars 2018. Il est aujourd’hui estimé entre 81 000 et 120 000 euros.

Poussé par ses parents, Albert Einstein avait débuté l’apprentissage de la musique à l’âge de 6 ans. Si le violon ne lui plaisait guère au départ, il développa 7 années plus tard une passion pour cet instrument en découvrant les sonates pour violon de Mozart. Son engouement pour la musique l’accompagnera ensuite toute sa vie, comme le démontre l'enregistrement du scientifique interprétant, au violon, ces mêmes sonates, de Mozart.