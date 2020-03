Le Verbier Festival annule son édition 2020

Dans un communiqué publié le 26 mars sur son site internet, le Verbier Festival annonce l’annulation de son édition 2020, qui devait se tenir du 17 juillet au 2 août, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le Verbier Festival et la commune de Bagnes annoncent « avec grand regret et tristesse » l’annulation de la 27e édition du Verbier Festival, qui devait se tenir du 17 juillet au 2 août 2020 en Suisse.

« Les circonstances actuelles représenteraient un trop grand risque vis-à-vis des artistes, musiciens en formation et mélomanes du monde entier qui nous rejoignent chaque été », explique Martin Engstroem, fondateur et directeur de l’évènement, dans un message publié sur son site. Etaient notamment programmés Valery Gergiev, Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Gautier Capuçon, le Quatuor Ebène, Alexandre Kantorow, Lucas Debargue, András Schiff et Denis Matsuev.

« Nous considérons nos artistes, étudiants, festivaliers, Amis du Verbier Festival et partenaires comme faisant partie de la famille du Verbier Festival », poursuit Martin Engstroem. « Le moment est venu de préserver cette famille ; sa santé et son bien-être sont notre première préoccupation. »

Dans ce communiqué, l’équipe du festival fait également part des répercussions « inévitables » de cette annulation pour les artistes programmés, les commerces de Verbier, la région, et les festivaliers.

Ainsi, si les achats de billets, qui couvrent un tiers du cout total du Festival et de son Academy, pourront être remboursés ou crédités pour l’édition 2021, l’équipe du Verbier Festival lance un appel au public « Pour soutenir le Festival et assurer sa pérennité en cette période difficile, les détenteurs de billets peuvent aussi choisir de faire don de la valeur – totale ou partielle – de leur achat. Ce soutien aidera à couvrir les dépenses en cours. Toutes les personnes associées au Festival en seraient extrêmement reconnaissantes. »

Les informations sur les remboursements et les dons sont disponibles sur le site verbierfestival.com.