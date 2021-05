Le trompettiste Guy Touvron visé par une enquête préliminaire pour "viol"

Une plainte a été déposée par une musicienne de 25 ans. Le premier district de police judiciaire de Paris est saisi de l'enquête.

Il est l'un des trompettistes français les plus célèbres. Guy Touvron fait l'objet d'une enquête préliminaire pour "viol", a indiqué lundi le parquet de Paris à l'Agence France Presse, confirmant une information du Point. D'après l'hebdomadaire, ce dernier est visé par une plainte déposée par une musicienne de 25 ans. Le premier district de police judiciaire de Paris est saisi de l'enquête.

La vague de révélations et d'accusations de violences à caractère sexuel #MeToo a touché de nombreux domaines, y compris celui de la musique, avec un mouvement spécifique, #MusicToo, apparu au cours de l'été 2020. "Nous sommes dans un mouvement de reconnaissance de la femme et du talent de la femme et je veux participer à ce niveau-là", déclarait Guy Touvron sur France Musique en novembre dernier.

"Je sais que je suis innocent"

Joint par France Musique, Guy Touvron refuse pour le moment de s'exprimer en longueur sur le sujet sans son avocat. "C'est une sale affaire", lâche-t-il malgré tout : "Je sais que je suis innocent, je n'ai jamais violé qui que ce soit de ma vie. J'espère qu'à l'issue du procès, je vais gagner, et que je serai réhabilité."