Le Théâtre du Capitole à Toulouse devient « Opéra national en région »

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a attribué le label d’« Opéra national en région » au Théâtre du Capitole à Toulouse, désormais sixième établissement français à arborer ce titre.

En octobre 2020, le Théâtre du Capitole à Toulouse avait exprimé son souhait de rejoindre le cercle restreint des institutions lyriques labélisées « Opéra national en région ». Un an plus tard, c’est un rêve désormais devenu réalité. En déplacement à Toulouse, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a attribué le prestigieux label à l’établissement toulousain, label qui permet non seulement d’être mieux identifié mais aussi de reconnaitre le travail de l'institution et d’asseoir ses missions culturelles dans la durée, comme l'avait expliquée l’administratrice générale du Capitole Claire Roserot de Melin à France Musique.

Le Théâtre du Capitole rejoint ainsi les cinq autres établissements français à porter ce nom, à savoir l’Opéra national de Lyon, l’Opéra national de Bordeaux, l’Opéra national du Rhin, l’Opéra Orchestre national de Montpellier et l’Opéra national de Lorraine. Un cercle restreint d’établissements qui constituent « un réseau national de référence pour la valorisation et le renouvellement des répertoires, des formes et des esthétiques, explique dans son communiqué le Ministère de la Culture. Elles participent également à la structuration de la vie lyrique, musicale et chorégraphique sur le territoire national. »

Institution historique du paysage lyrique français, le Théâtre du Capitole est un lieu historique avec de nombreuses forces artistiques à sa disposition, non seulement un orchestre, un ballet, un chœur et une maitrise mais aussi des ateliers de décors, d’accessoires, de costumes et de perruques.

Par ce nouveau label, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin tient ainsi à saluer « le travail de l’ensemble des équipes artistiques et administratives de l’établissement qui, placées aujourd’hui sous la direction de Christophe Ghristi, ont fait du Théâtre du Capitole une maison d’opéra de référence nationale et internationale », précise le Ministère de la Culture dans son communiqué.

Un travail de qualité mis en évidence encore récemment lors de la production de Wozzeck d’Alban Berg en novembre dernier, enregistré par France Musique et diffusé le 18 décembre à 20h.