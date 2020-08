Le saxophoniste britannique Peter King rend son dernier souffle

Saxophoniste et compositeur, Peter King a notamment joué avec Ray Charles, Ronnie Scott ou encore Maynard Ferguson. Il s'est éteint le 23 août, quelques jours après son 80e anniversaire.

Le Royaume-Uni salue la disparition de l'un de ses plus grands saxophonistes de jazz. Peter King s'est éteint le 23 août à l'âge de 80 ans, il fut l'un des premiers musiciens à jouer dans le club londonien de Ronnie Scott, en 1959, avant que ce dernier n'accueille les jazzmen américains.

Autodidacte, il a acquis ses lettres de noblesse auprès de figures britanniques du jazz, telles Tubby Hayes et Stan Tracey, avant de jouer avec les Américains Maynard Ferguson, Zoot Sims, et de participer à la tournée européenne de Ray Charles. Une période également marquée par son association avec le pianiste et vibraphoniste Bill Le Sage, en 1966, avec qui il partage le gout du Bebop, ce qui les poussera d'ailleurs à se qualifier eux-mêmes Bebop Preservation Society.

Sa (longue) carrière se dessine ensuite dans des salles de jazz plus modestes, à Londres et au Royaume-Uni. Une renommée nationale qui lui vaut le prix de meilleur saxophoniste alto en 1994, de la part des British Jazz Awards, et celui de musicien de l'année 2005, décerné par la BBC.