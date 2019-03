Le réalisateur James Gray va mettre en scène un opéra au Théâtre des Champs Elysées

Le Théâtre des Champs Elysées a présenté sa saison 2019-2020 en annonçant une nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart, mise en scène par James Gray, réalisateur de Little Odessa, La nuit nous appartient ou encore The Immigrant.

« Les Noces de Figaro par James Gray, c'est mon challenge et ma plus grosse excitation pour la prochaine saison », a déclaré à l'AFP Michel Franck, directeur artistique de l’institution qui fête ses 10 ans à la tête du théâtre.

« C'est un de mes réalisateurs favoris et j'ai découvert dans un livre que sa passion dans la vie, c'était l'opéra, qu'il y allait tout le temps et que sur un tournage, il a toujours un casque et de l'opéra dans ses oreilles », a-t-il ajouté.

Il confie avoir mis un an pour pouvoir convaincre James Gray. « En le rencontrant, j'étais bluffé par sa connaissance du répertoire. Il est capable de chanter des phrases entières de De la maison des morts de Janáček et pas seulement de La Traviata ou de Carmen », dit encore Michel Franck.

Les costumes seront signés Christian Lacroix, et l’intrigue sera ancrée « dans le monde d'aujourd'hui mais avec des décors s'inspirant du XVIIIe siècle, soit de l'époque de Beaumarchais ».

Des stars de la scène lyrique française comme Sabine Devieilhe, Stéphane Degout, Robert Gleadow et la révélation Vannina Santoni, ovationnée en 2018 dans La Traviata au TCE, font partie de la distribution de cet opéra qui se jouera du 26 novembre au 7 décembre prochains.

Andris Nelsons, Jonas Kaufmann, Renée Fleming et Benjamin Millipied

La nouvelle production des Noces de Figaro sera donc l'un des événements phares au TCE, tout comme Gérard Depardieu interprétant Barbara en avril 2020.

La saison apportera également son lot de grands chefs d'orchestre. Ainsi Andris Nelsons dirigera l'intégrale des symphonies de Beethoven, à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du compositeur qui sera célébrée en 2020 dans le monde entier, avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne.

Des stars internationales lyriques comme Jonas Kaufmann, Elīna Garanča, Rolando Villazón ou Renée Fleming seront au rendez-vous.

Côté danse, le Ballet du Théâtre Stanislavsky de Moscou, troisième plus importante compagnie de danse en Russie, dirigée par le Français et ex-étoile de l'Opéra Laurent Hilaire, se produira pour la première fois à Paris. Enfin, les habitués Angelin Preljocaj et Benjamin Millepied présenteront également leurs chorégraphies avec leurs compagnies.

avec AFP