Le Quatuor Emerson s'arrêtera en 2023

Le quatuor à cordes, considéré comme l'un des meilleurs ensembles, a annoncé jeudi 26 août sur son site internet que ses membres ne joueront plus ensemble à la fin de l’été 2023.

Ce sont donc les dernières saisons pour le fameux quatuor qui, au terme d’un parcours de plus de 45 années, a remporté de nombreux prix (dont 9 Grammy Awards) et enregistré plus de 30 albums. C’est d’un commun accord, semble-t-il, que les membres du quatuor ont décidé de terminer l’aventure, au sommet de leur réputation.

Philip Setzer, violoniste et membre fondateur de l’ensemble, explique ainsi dans un entretien au New York Times : « À un certain moment, on se dit : "Terminons lorsque nous avons tous vraiment donné le meilleur de nous-mêmes et que le groupe sonne bien". Au moment où les gens seront encore surpris que nous nous arrêtions et non pas quand ils diront "Oh, vous jouez encore ?" ».

Créé d’abord par des étudiants au sein de la prestigieuse Julliard School, le quatuor a commencé sa carrière professionnelle en 1976 à New-York se faisant vite reconnaître pour la qualité de ses musiciens. Il a notamment pour particularité que ses deux violonistes peuvent alterner entre violon I et violon II. À partir des années 1980, le quatuor joue dans les plus grandes salles et enregistre de nombreux disques avec le label Deutsche Grammophon dont il devient l’une des vedettes, imposant un son de grande qualité et des interprétations de référence.

Ils gravent ainsi l'intégralité des quatuors de Beethoven, de Chostakovitch ou encore de ceux de Mendelssohn. Leur dernier album, paru en 2020 chez Pentatone, était quant à lui consacré à Schumann. Les musiciens se sont également aventurés dans des projets plus atypiques, participant par exemple au spectacle The Noise of Time du metteur-en-scène Simon McBurney. Leur dernière tournée inclura une série de concerts européens et un spectacle avec la chanteuse Renée Fleming et l'actrice Uma Thurman autour du Penelope d’André Prévin.

Cette dissolution de l'ensemble ne signifie pas pour autant que les musiciens prennent leur retraite. Ils continueront à jouer et à enseigner chacun de leur côté, notamment à l'Emerson String Quartet Institute, un programme qu'ils ont fondé à la Stony Brook University en 2017. « Aujourd’hui, alors que nous nous apprêtons à entamer nos futures carrières, car nous continuerons à nous produire individuellement et à transmettre ce que nous avons appris à de nouvelles générations de musiciens, nous souhaitons également exprimer notre gratitude à tous les instrumentistes, chanteurs, compositeurs, acteurs et réalisateurs avec lesquels nous avons eu l'honneur de collaborer » dit encore Eugene Drucker, l'autre violoniste de l'ensemble.