Le Quart d'Heure : le nouveau podcast quotidien d'information des rédactions de Radio France

Lancé dès lundi 21 septembre, Le Quart d'Heure est le nouveau rendez-vous podcast d'information des rédactions de Radio France. A écouter du lundi au vendredi à 17h30 sur l'application Radio France.

Le Quart d'Heure, votre nouveau RDV podcast, du lundi au vendredi, vous propose un condensé d'actualité quotidien. Chaque jour, le Quart d'Heure, porté par la journaliste Céline Asselot, vous proposera trois thématiques venant des différentes antennes de Radio France, des interviews et des sons originaux spécialement produits pour le Quart d'Heure.

Un format exceptionnel, illustration du savoir-faire de Radio France

Que trouve-t-on dans ce nouveau podcast ?

Un récit singulier incarné par la journaliste Céline Asselot, différent de la mécanique traditionnelle de l’information : il ne s’agit pas d’un journal ni d’un reportage d’information, Le Quart d’Heure invente son propre style pour renouveler le genre au service d’une information fiable pour tous.

Le savoir-faire journalistique de Radio France : ce sont des centaines de journalistes aux prismes et spécialités complémentaires dans un podcast.

Le savoir-faire de Radio France en matière de podcasts : la maison est la première productrice de podcasts en France, avec des millions de podcasts issus de ses antennes et des centaines de créations « natives ».

Un univers sonore moderne, produit par une maison qui a fait de l’excellence en matière de son un marqueur, une maison qui combine innovation sonore, équipements de pointe et talents humains en la matière

Comment écouter Le Quart d’Heure ?

Le podcast Le Quart d’Heure est disponible sur l’application Radio France. Gratuite et disponible sur iPhone et Android, elle vous donne aussi accès aux directs de nos radios et à plus d’1,5 millions de podcasts.

Vous pouvez télécharger l’application Radio France surApp StoreouGoogle Play!