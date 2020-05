Le Prince Charles, animateur radio d'une émission sur la musique classique

Le Prince Charles sera l'invité exceptionnel de la radio britannique Classic FM. Il participera à une première émission d'entretien où il parlera de sa passion pour la musique classique, puis le lendemain il animera lui-même une émission de deux heures en diffusant ses oeuvres favorites.

"20h sur Classic FM. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec son Altesse royale le Prince de Galles..." Voici ce que devraient entendre les auditeurs de la radio britannique de musique classique mardi 26 mai. Le Prince Charles deviendra animateur d'une émission de deux heures où il présentera ses oeuvres classiques favorites.

A 71 ans, le fils ainé de la Reine Elisabeth II est l'invité exceptionnel de Classic FM deux jours de suite. Dans une première émission diffusée lundi 25 mai, le Prince Charles s'entretiendra avec l'animateur Alan Titchmarsch au sujet de sa passion pour la musique classique et l'impact de l'épidémie de coronavirus sur le secteur.

Le lendemain, il prendra lui-même le micro pour présenter sa playlist idéale. Au programme, les deux concertos pour piano de Chopin, les Quatre derniers lieder de Richard Strauss ou le Concerto pour piano en mi bémol majeur de Julius Benedict. Le Prince Charles présentera également des enregistrements effectués par différents ensembles dont il assure le patronage : comme le Philharmonia Orchestra, le Scottish Chamber Orchestra, le Monteverdi and Bach Choirs, le Royal Opera House et le Welsh National Opera.

Phil Noyce, le patron de Classic FM a déclaré : "son Altesse royale partage notre objectif d'apport la musique classique à un public le plus large possible". Grand mélomane, le Prince Charles a appris le violoncelle et la trompette et a notamment intégré les rangs de l'Orchestre du Trinity College à Cambridge dans sa jeunesse.