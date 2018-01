Le poétique parcours d'une bille synchronisé avec la musique de Tchaïkovski

Il nous avait déjà épaté avec l'étonnante synchronisation du jeu Line Rider et la musique de Grieg. Le youtuber DoodleChaos a décidé d'aller plus loin en transposant le concept dans la réalité. Cette fois-ci, pas de petit bonhomme sur une luge mais une vraie bille qui dévale, rebondit, tournoie en rythme sur la musique de Tchaïkovski. Le youtuber a réalisé une série de tableaux parfaitement synchronisés avec la Valse des Fleurs, issue du ballet Casse-noisette. Un circuit de bille poétique et hypnotisant (mentions spéciales pour les scènes avec les gracieux sauts de balles de ping-pong et pour l'ingénieuse utilisation des aimants) qui a dû nécessiter un long travail à son créateur. On attend la suite avec impatience.