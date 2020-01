Le palmarès jazz et classique des Grammy Awards 2020

La 62e cérémonie des Grammy Awards se tenait le dimanche 26 janvier à Los Angeles. Brad Mehldau, Angélique Kidjo, John Williams ou encore Joyce Didonato ont été récompensés.

Largement dédiée au basketteur Kobe Bryant, après le choc de l’annonce de sa mort dans un accident d’hélicoptère, la 62e cérémonie des Grammy Awards s’est tenue le dimanche 26 janvier à Los Angeles. La jeune chanteuse Billie Eilish, 18 ans, a raflé les récompenses les plus convoitées de la soirée, cinq en tout, parmi lesquelles révélation, album, chanson, enregistrement de l’année.

Palmarès jazz

Le pianiste Brad Mehldau remporte le prix du meilleur album jazz instrumental de l’année avec Finding Gabriel, tandis que la contrebassiste, bassiste et chanteuse Esperanza Spalding remporte le prix du meilleur album de jazz vocal pour 12 Little Spells. Le prix du meilleur album de musique du monde revient à Angélique Kidjo pour Celia. Le big band du trompettiste Brian Lynch est récompensé dans la catégorie meilleur grand ensemble de jazz, pour l’album The Omni-American Book Club.

Palmarès classique

Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic remportent le prix de la meilleure performance orchestrale pour Sustain d’Andrew Norman.

Le prix du meilleur enregistrement d’opéra revient à Fantastic Mr. Fox, de Tobias Picker, enregistré par le Boston Modern Orchestra et le Boston Children’s Chorus, dirigés par Gil Rose.

La violoniste écossaise Nicola Benedetti, qui s’est produite sur scène au cours de la soirée, remporte le prix du Meilleur solo instrumental, pour son disque consacré aux deux pièces pour violon écrites par l’icône du jazz Wynton Marsalis, Marsalis : Violin Concerto; Fiddle Dance Suite. La musicienne est accompagnée sur ce disque par le Philhadelphia Orchestra, dirigé par Cristian Măcelaru. Joyce Didonato repart quant à elle avec le prix du meilleur album vocal solo pour Songplay. John Williams remporte le prix de la meilleure composition instrumentale pour Star Wars : Galaxy’s Edge Symphonic Suite.