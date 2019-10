Anna El-Khashem et Long Long sacrés au concours Neue Stimmen 2019

Les noms des lauréats de l’édition 2019 du concours Neue Stimmen ont été dévoilés à l’issue de la phase finale de la compétition, qui se tenait du 19 au 27 octobre à Gütersloh, en Allemagne.

Les finalistes, six jeunes chanteurs et six jeunes chanteuses ont été départagés par le jury présidé par Dominique Meyer, futur directeur de la Scala de Milan.

Le premier prix a été décerné à la soprano russe Anna El-Khashem et au ténor chinois Long Long, qui repartent tous deux avec la somme de 15 000 euros.

Le deuxième prix a été accordé à la soprano moldave Natalia Tanasii, avec un ex-aequo pour les hommes entre le baryton slovène Domen Križaj et le baryton Bongani Kubhka, sud africain.

Un troisième prix a été accordé à la soprano slovaque Slávka Zámečníková. Le baryton ukrainien Vladislav Buyalskiy à quant a lui reçu le nouveaux prix « Brian Dickie Young Singers Award ».

