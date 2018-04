Palmarès des Opera Awards 2018

A Londres, le Coliseum Theatre accueillait lundi 9 avril 2018, la 6e édition des Opera Awards. Cette année, le jury était présidé par John Allison, rédacteur pour le magazine Opera et critique au Daily Telegraph.

Au cours de la soirée, la mezzo-soprano espagnole Teresa Berganza a reçu un prix couronnant l’ensemble de sa carrière. Le ténor polonais Piotr Beczala et la soprano suédoise Malin Byström ont respectivement été désignés meilleur chanteur et meilleure chanteuse. Le prix du public a été décerné à la soprano sud-africaine Pretty Yende et Véronique Gens a remporté celui du meilleur enregistrement dans la catégorie récital pour son album Visions, paru chez Alpha.

Palmarès 2018