Le palmarès classique et jazz des Grammy Awards 2017

Chaque année, les Grammy Awards récompensent les meilleurs enregistrements dans différentes catégories. Parmi les 84 prix, les catégories classique et jazz ont mis à l’honneur Yo-Yo Ma et son orchestre pour l’album Sing Me Home mais aussi Gregory Porter ou encore l’opéra The Ghosts of Versailles du compositeur John Corigliano.

CATEGORIE MUSIQUE CLASSIQUE

►Concert avec orchestre

Under Stalin's Shadow - Symphonies n°5, 8 et 9 de Chostakovitch

Chef d’orchestre : Andris Nelsons avec l’orchestre symphonique de Boston

Label : Deutsche Grammophon

►Opéra

The Ghosts Of Versailles (Les fantômes de Versailles) de John Corigliano

Chef d’orchestre : James Conlon avec le chœur et l’orchestre de l’opéra de Los Angeles.

Label : Pentatone Music

►Oeuvre chorale

Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1

Chef d’orchestre : Krzysztof Penderecki

Chef de chœur : Henryk Wojnarowski

Avec le chœur et l’orchestre philharmonique de Varsovie

Label : Warner Classics

►Musique de chambre

Third Coast Percussion

Steve Reich

Label : Cedille Records

►Soliste instrumental

Tales Of Hemingway de Michael Daugherty

Violoncelle : Zuill Bailey

Chef d’orchestre : Giancarlo Guerrero avec l’orchestre symphonique de Nashville

Label : Naxos

►Prestation vocale en solo

Schumann - Berg

Soprano : Dorothea Röschmann accompagnée par la pianiste Mitsuko Uchida

Label : Decca

ex aequo

Shakespeare Songs

Ténor : Ian Bostridge accompagné par Antonio Pappano

Label : Warner Classics

►Meilleure compilation

Tales Of Hemingway - American Gothic - Once Upon A Castle

Compositeur : Michael Daugherty

Chef d’orchestre : Giancarlo Guerrero

Label : Naxos

►Composition contemporaine

Tales Of Hemingway

Compositeur : Michael Daugherty

Label : Naxos

►Producteur

David Frost

►Son multicanal

Sur Le Même Accord

Henri Dutilleux

Label : Seattle Symphony Media

CATEGORIE JAZZ

►Improvisation solo

John Scofield

I’m so lonesome I could cry

Label : Impulse!

►Jazz vocal

Take Me To The Alley

Gregory Porter

Label : Blue Note

►Jazz instrumental

Country For Old Men

John Scofield

Label : Impulse!

►Grand ensemble de jazz

Presidential Suite : Eight Variations On Freedom

Ted Nash Big Band

Label : Motema Music

►Musique du monde

Sing Me Home

Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble

Label : Masterworks

►Composition instrumentale

Spoken At Midnight

Ted Nash (Ted Nash Big Band)

Label : Motema Music