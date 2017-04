Le monde de la culture appelle à un rassemblement contre le Front national

Dans un communiqué titré « La culture contre le Front national », plusieurs organisations culturelles appellent « à participer au scrutin du 7 mai, à voter pour faire barrage au FN », et à « ses idées antidémocratiques de rejet de l’autre et de repli sur soi dans une société identitaire et fragmentée. » Afin de montrer leur opposition au Front national, elles ont également initié un rassemblement dans la salle de concert de la Cité de la musique, le mardi 2 mai à 19h30.

Parmi les signataires de cet appel figurent des syndicats, comme la CFDT Culture, CFTC, CGT Culture, mais aussi des fédérations, l’Association française des orchestres, la Fédération des grands ensembles de jazz et de musiques improvisées, Les Forces musicales, La Réunion des Opéras de France, le Syndeac, ainsi que la Ligue des droits de l’Homme et la Ligue de l’enseignement.

Mercredi, dans une encart publié par Libération et Le Parisien, le Syndeac, qui représente les entreprises du spectacle vivant, avait déjà demandé de « faire barrage au Front national lors du second tour de l’élection présidentielle ».

avec AFP