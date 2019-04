Le monde culturel se mobilise pour Notre-Dame de Paris

Il y a d’abord eu les très nombreux messages de soutien, les couleurs du drapeau français projetées sur la façade du Théâtre de la Fenice à Venise, et des centaines de dessins partagés. Deux jours après l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi 15 avril, ce sont désormais plusieurs actions qui ont été annoncées, pour venir en aide au financement de la reconstruction de l’édifice.

Universal Music France et son label Decca Records ont annoncé la sortie d’un disque réunissant les « plus grands airs de la musique sacrée » enregistrés au sein et en l’honneur de Notre-Dame. On y retrouvera Olivier Latry, titulaire à la Tribune de Notre-Dame de Paris, Cecilia Bartoli, Jessye Norman, Roberto Alagna ou encore Pierre Cochereau. L’intégralité des droits de cet album, dont la sortie est prévue le vendredi 26 avril, sera renversée à la Fondation du Patrimoine.

Le samedi 20 avril, France 2 diffusera une grande soirée de concert, avec un appel aux dons au profit de la reconstruction. L’émission « Notre-Dame de Paris, le grand concert », sera animée par Stéphane Bern, en présence de nombreux artistes.

Le violoniste Renaud Capuçon a annoncé à l’AFP qu’il allait « contribuer à une levée de fonds à travers une demi-douzaine de concerts dans des cathédrales de France ». La veille, son frère, le violoncelliste Gautier Capuçon se produisait auprès de la cathédrale sinistrée, interprétant Après un rêve de Gabriel Fauré.

Plusieurs concerts sont également organisés spontanément, pour rendre hommage à Notre-Dame.

