Le Metropolitan Opera de New York présente sa saison 2020-2021

Le Metropolitan Opera de New York a fait la présentation officielle de sa saison prochaine avec 5 nouvelles productions, dont la première collaboration entre l’institution lyrique et le metteur en scène Barrie Kosky.

Le programme de la saison 2020-2021 du Metropolitan Opera de New York (Met) vient d'être officiellement présentée. Elle démarrera le 21 septembre 2020 avec une nouvelle production de Aida, de Verdi, avec sur scène la soprano Anna Netrebko et Ludovic Tézier. A la baguette ce sera Yannick Nézet-Séguin, directeur musical de l’institution, qui dirigera en tout six productions sur l'intégralité de la saison. Parmi elles, Dead Man Walking de Jake Heggie, avec Joyce DiDonato et Susan Graham et Don Giovanni de Mozart, deux spectacles mis en scène par le flamand Ivo van Hove. Cette dernière production de l’opéra de Mozart a été présentée au public de l’Opéra de Paris au cours de la saison 2018-2019.

Première collaboration avec Barrie Kosky

Cette programmation marquera également la première collaboration entre le Met et le metteur en scène très en vue Barrie Kosky, note le New York Times, avec une nouvelle production de L’Ange de feu de Prokofiev. Et pour le soir du Nouvel an, ce sera une nouvelle production de La Flûte enchantée, mise en scène par Simon McBurney, présentée en 2018 au Festival d’Aix en Provence, avec Stanislas de Barbeyrac qui interprétera Tamino, et Gustavo Dudamel à la tête de l’orchestre.

Anna Netrebko reviendra au printemps, pour chanter sa première Abigaïlle dans Nabucco. On note également la présence de Clémentine Margaine qui interprétera Carmen, Sonya Yoncheva dans deux productions, Le Trouvère de Verdi aux côtés de Ludovic Tézier, et Rusalka. Pretty Yende sera Rosina dans Le Barbier de Seville. Enfin Nadine Sierra et Laurent Naouri formeront une famille dans Romeo et Juliette de Gounod interprétant respectivement Juliette et le comte Capulet.

