Le marché de la musique repart à la hausse grâce au streaming

« Pour la première fois depuis 15 ans, le marché a affiché une croissance significative ». Le Snep, principal syndicat des producteurs, a dévoilé mardi 28 février les chiffres du marché de la musique enregistrée en 2016. Et avec une hausse de 5,4% pour le secteur, ils sont plutôt encourageants,. « C’est, je crois, la fin d’une période douloureuse, et le début d’une ère plus vertueuse », estime Guillaume Leblanc, directeur général du Snep. Dans un contexte d’effondrement du disque depuis l’arrivée d’internet, l’industrie musicale française n’avait connu qu’une embellie ponctuelle, en 2013, de 2,4%, grâce au succès d’artistes comme Stromae.

C’est le streaming qui est le moteur de cette croissance. L’écoute de la musique en ligne a connu une hausse de 37% l’année dernière, et les plateformes comme Spotify, Apple Music et Deezer ont généré plus de 143 millions d’euros de revenus, une somme quasiment multipliée par trois en trois ans. En 2016, elle représentait 32% des revenus du marché, qui s’élèveraient à 449,6 millions d’euros.

Selon le bilan annuel des producteurs, les ventes physiques, de CD et de vinyles, restent cependant majoritaires, avec 59%, chiffre en légère baisse (-2,5%) par rapport à 2015. Seul le vinyle affiche une très bonne santé, avec 1,7 million d’exemplaires vendus, 72% de progression en volume. Enfin, avec une chute de 22% en 2016, le Snep confirme la baisse du téléchargement en ligne.

avec AFP