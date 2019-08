Le guitariste Alberto Ponce s'est éteint

On compte parmi ses élèves Roland Dyens, Tania Chagnot, ou encore le luthiste et chef du Poème harmonique Vincent Dumestre. Alberto Ponce, grand guitariste et pédagogue, s'est éteint jeudi 25 juillet à l'âge de 84 ans.

Né à Madrid le 13 mars 1935, Alberto Ponce s'initie à la musique auprès de son père, avant d'entrer au conservatoire à Barcelone. Il y rencontre le musicologue Emilio Pujol, artisan, avec Narciso Yepes, de la reconnaissance de la guitare comme instrument soliste. Sur ses conseils, il part à Lisbonne et parfait son art, un art qui lui permet d'obtenir le premier Prix au concours international de Paris, en 1961.

Dès les années 1960, Alberto Ponce s'est orienté vers la pédagogie. Aux conservatoires de Paris et de Cachan, à l'Ecole Normale de Musique de Paris, il forme une génération de guitaristes talentueux. « Figure essentielle dans le monde de la guitare » pour Sébastien Llinares, guitariste et producteur de l'émission Guitare, guitares sur France Musique, ce dernier salue la mémoire du grand musicien :

« Ce qui était marquant à l’écoute d’Alberto Ponce, c’était le côté entier, honnête et sans compromis. C’était comme s’il voulait mettre toute sa musique dans chaque note. Aussi, le mélange de fougue et de délicatesse, avec une palette de couleur inouïe. Tout ça lui donnait un charisme musical unique. »

Sébastien Llinares lui consacrera une émission au mois de septembre.