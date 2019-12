Le grand chef d'orchestre Mariss Jansons est mort

C'est une grande figure musicale qui disparaît. Mariss Jansons est mort dans la nuit du dimanche 1er décembre à Saint-Pétersbourg à l'âge de 76 ans. Fragile depuis quelques mois, sa santé avait déjà contraint le chef d'orchestre à annuler tous ses engagements l'été dernier, dont des concerts attendus à Salzbourg et à Londres.

Spécialiste de la musique russe, fin connaisseur de Chostakovitch, dont il a enregistré toutes les symphonies, Mariss Jansons a dirigé bon nombre d'orchestres de première importance, comme l'Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, et l'Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise. Orchestres sur lesquels il a laissé son empreinte.

Né à Riga le 14 janvier 1943 d'un père - Arvīds Jansons - lui-même chef d'orchestre, Mariss Jansons apprend très tôt le violon et l’alto, avant d'intégrer le conservatoire de Leningrad, où il étudie piano et direction d’orchestre. Après avoir obtenu son diplôme en 1969, il part à Vienne se perfectionner auprès de Hans Swarowsky, puis Karajan le remarque et en fait son assistant. De sa longue et belle carrière témoigne une importante discographie.

Venu diriger la Symphonie fantastique de Berlioz en juin dernier à Paris, Saskia de Ville reçut Mariss Jansons sur France Musique pour un entretien, le dernier sur la chaine (entretien disponible à la réécoute). France Musique lui rendra hommage dès lundi 2 décembre, dans Musique Matin avec Jean-Baptiste Urbain, qui recevra le journaliste Christian Merlin, ainsi que dans Relax! avec Lionel Esparza.

En 2018, à l'occasion de son 75e anniversaire, François-Xavier Szymczak avait consacré une semaine de son émission Arabesques à Mariss Jansons. Une série pour aborder le large paysage musical du chef d'orchestre, à réécouter dans son intégralité sur francemusique.fr.