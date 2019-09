Le Français Victor Jacob en finale du Concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon

Il n'en reste plus que trois au terme des premières journées d'épreuves à Besançon. Le Français Victor Jacob, 28 ans, le Chinois Haoran Li, 33 ans et le Japonais Nodoka Okisawa, 32 ans ont été sélectionnés pour participer à la finale du Concours international de jeunes chefs d'orchestre. Elle se tiendra ce samedi 21 septembre, à partir de 16h, au Théâtre Ledoux. Les jeunes chefs devront se départager en dirigeant Constellations, oeuvre présentée en création mondiale, commande du festival passée à Eric Tanguy et Mort et transfiguration de Richard Strauss. Une épreuve qui sera retransmise en direct sur écran géant sur la place Granvelle à Besançon et sur Medici.

