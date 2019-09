Le français Joë Christophe lauréat du concours de l'ARD

Joë Christophe, 25 ans, est le lauréat de la 68e édition du concours de l'ARD (groupe de radio publiques régionales allemandes) dans la catégorie clarinette. En plus du Premier prix, il a également reçu le Prix spécial pour la meilleure interprétation de l'oeuvre commandée pour la compétition, Three Pieces for Clarinet de Mark Simpson.

La finale se tenait le 11 septembre 2019, à Munich. Le portugais Carlos Brito Ferreira et le coréen Han Kim partagent le Deuxième prix. Han Kim remporte également le Prix du public.

Élève du Conservatoire de Valenciennes et du Conservatoire national supérieur de Paris (CNSMDP), il a été clarinette solo de l’Orchestre français des jeunes en 2016 et est membre du Quintette Apalone, peut-on lire sur le site de l’Association des anciens élèves et élèves du CNSMDP.