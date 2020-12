Le Festival de Salzbourg dévoile la programmation de son centenaire

Le Festival de Salzbourg propose une programmation exceptionnelle l'été prochain pour fêter ses cent ans avec des grandes premières, de nombreux artistes renommés, et un festival pour les enfants.

Un programme énorme. Le Festival de Salzbourg va fêter ses cent ans entre le 17 juillet et le 31 août 2021. En 46 jours, 168 performances sont programmées dans 17 salles de spectacle. 31 opéras sont prévus. Parmi ceux-ci, plusieurs œuvres de Mozart comme Don Giovanni et Cosi Fan Tutte, Tosca de Puccini, ou encore Elektra de Richard Strauss.

44 performances dramatiques dont Jedermann, Maria Stuart, présenté pour la première fois au Festival, ainsi que plusieurs lectures, dont celle des Fleurs du Mal, sont également prévues. Le programme ne serait pas complet sans les 93 concerts prévus. Des orchestres invités, le Philharmonique de Vienne, la Camerata Salzburg, des concerts de musique de chambre avec la participation de différents musiciens comme Renaud Capuçon, Julia Hagen, ou encore Christoph Koncz, des récitals sont proposés. Des forums sur le théâtre au cinéma ou des lectures sur le siècle sont aussi prévues.

Enfin, la jeunesse n'est pas mise de côté puisqu'un programme lui sera spécialement dédié avec 62 performances et 7 productions dans 30 salles de spectacle entre mai et août 2021. Cinq projets participatifs impliquant 1000 enfants de 54 classes, dont 42 venant d'autres villes que Salzbourg, seront mis à l'honneur. Des camps d'opéras seront organisés, un Chœur d'enfants du Festival et du théâtre de Salzbourg sera aussi formé à cette occasion.