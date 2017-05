Le festival de musique classique d'Annecy renaît

En 2016, la 7e édition de l'Annecy Classic Festivaln'avait pas pu se tenir, faute de moyens suffisants. Le collectionneur d'art et mécène russe, Andreï Cheglakov, qui participait à l'événement depuis le début, avait annulé son versement, qui constituait une des principales sources financières de la manifestation. Mais cette année, le festival dédié à la musique classique renaît de ses cendres. Cette renaissance est, en partie, due à Andreï Cheglakov, qui a pu reprendre son mécénat et qui a d'ores et déjà promis 200 000 euros. La ville d'Annecy donnera, quant à elle, 100 000 euros.

Nouveau nom, nouvelle forme

Le festival s'appelle désormais Variations Classiques. Il a également un nouveau visage : chaque année, une personnalité du monde de la culture montera sa propre programmation. Il s'agira pour elle de créer et de faire découvrir son propre univers musical . L'actrice Catherine Frot sera la première invitée de cette nouvelle formule. En 2015, elle avait interprété un personnage inspiré de la cantatrice amateure Florence Foster Jenkins dans Marguerite, de Xavier Gianolli. Quatre grandes soirées thématiques seront proposées : lyrique, sacrée ou baroque, ouverture symphonique et enfin, musique de chambre ou récital. Des concerts et des animations seront aussi proposés durant les journées.