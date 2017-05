Le Festival de Glyndebourne lance son concours de chant lyrique

A l’occasion de l’annonce de la programmation de son édition 2018, le Festival de Glyndebourne, réputé pour ses productions d'opéra de Mozart, a dévoilé son nouveau projet : un concours de chant baptisé Glyndebourne Opera Cup. Organisée tous les deux ans, cette compétition s’adressera aux jeunes chanteurs âgés de moins de 28 ans. Pour chaque édition un compositeur sera mis à l’honneur et c’est, sans grandes surprises, Mozart qui a été désigné pour la première qui aura lieu en mars 2018.

Dans un premier temps, en janvier, des épreuves seront organisées à Philadelphie, Berlin et Londres pour sélectionner 25 demi-finalistes qui s’affronteront à Glyndebourne en mars. Les différentes étapes seront filmées et retransmises dans un programme télévisé. Le vainqueur remportera la somme de 15 000 livres et se verra offrir un rôle dans l’une des maisons lyriques représentées par l'un des membres du jury, ce qui va notamment inclure en 2018 La Fenice de Venise, l’Opéra-Comique (Komische Oper) de Berlin, l’Opéra de Zurich, l’Opéra de Philadelphie ou encore l’Opéra National des Pays-Bas.