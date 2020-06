Le Festival d'Aix-en-Provence présente sa Scène numérique

Le Festival d’Aix en Provence, qui ne peut se tenir dans son format original en raison de l’épidémie de Covid 19, a décidé se réinventer pour cette édition 2020 avec une scène numérique qui mêlera débats, récitals et rediffusions.

Une grille quotidienne ponctuée de quatre rendez-vous, du lundi 6 au mercredi 15 juillet. Le Festival d’Aix-en-Provence a présenté son édition 2020, remaniée et numérique en raison de l’épidémie de Coronavirus.

Sur son site internet, le festival retransmettra chaque jour un récital ou un concert issu de la programmation d’origine, enregistré en huis clos dans un lieu emblématique. Le baryton Christian Gerhaher qui devait interpréter le rôle titre dans Wozzec d'Alban Berg donnera un récital avec un programme Franz Schubert et Alban Berg. Simon Rattle, qui devait diriger le LSO également dans Wozzeck, accompagnera au piano la mezzo-soprano Magdalena Kožená,. Chanteront également Sabine Devieilhe, Jakub Józef Orliński et Stanislas de Barbeyrac.

En deuxième partie de soirée, seront rediffusées des productions phares de l’histoire du festival, Pelléas et Mélisande de Debussy par Esa-Pekka Salonen et Katie Mitchell avec Barbara Hannigan, Pinocchio de Philippe Boesmans, Le Songe d’une nuit d’été de Benjamin Britten par Kazushi Ono et Robert Carsen, Elektra de Richard Strauss par Esa-Pekka Salonen et Patrice Chéreau.

Thématisée, ces journées seront introduites par une matinale en ligne et des débats à midi qui « permettront aux principales figures de cette édition d’échanger sur les conditions d’exercice de leur activité et sur la création artistique en général, dans le contexte si particulier que nous traversons aujourd’hui », indique un communiqué.

L’évènement sera également à vivre sur Arte Musique et France Musique qui diffusera du 6 au 11 juillet concerts et récitals inédits dans Une heure, un concert ainsi que des rediffusions et des concerts inédits dans Le Concert de 20H.