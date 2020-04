Le Festival d’Aix en Provence ne pourra pas se dérouler « comme prévu du 6 juin au 18 juillet »

Dans un communiqué, Pierre Audi, directeur du Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence, annonce que l’édition 2020 du festival ne pourra pas se dérouler « comme prévu » en raison des annonces présidentielles. Une version en ligne est envisagée.

Les annonces présidentielles du lundi 13 avril et l’interdiction de toute grande manifestation culturelle avant la mi-mai « ne permettront malheureusement pas au 72e Festival d’Aix-en-Provence et à son pré-festival de se dérouler comme prévu du 6 juin au 18 juillet 2020 ».

Dans un communiqué publié le mercredi 15 avril, le directeur du festival, Pierre Audi, annonce étudier cependant les possibilités de proposer « grâce au streaming », une « présence du Festival et de ses productions 2020. »

Pour sa deuxième programmation aixoise, Pierre Audi avait annoncé les productions de Wozzeck, d’Alban Berg, avec le London Symphony Orchestra dirigé par Simon Rattle, Le coq d’Or de Nikolaï Rimski Korsakov mis en scène par Barrie Kosky et Innocence, opéra de Kaija Saariaho, en création mondiale.

« Nous espérons être en capacité de confirmer cette option le plus tôt possible », ajoute Pierre Audi, qui exprime ses « plus sincères remerciements à tous ceux qui ont investi tant de soin, d’amour et de travail acharné dans la préparation de cette édition ».

« Nous concentrons désormais tous nos efforts afin que les prochaines éditions soient à la hauteur des promesses du Festival d’Aix 2020 ».