Le danseur étoile Nicolas Le Riche nommé à la tête du Ballet royal de Suède

Il a dansé sur toutes les plus grandes scènes du monde : le Bolchoï à Moscou, le Lincoln Center à New York, la Scala de Milan, le Ballet national de Marseille et surtout l'Opéra national de Paris où il fût danseur étoile de 1993 à 2014. Nicolas Le Riche entame une nouvelle page de sa brillante carrière en prenant la tête du Ballet royal de Suède. Le danseur âgé de 45 ans l'a annoncé lui-même dans un communiqué émanant du Kungliga Baletten.

Actuellement directeur du LAAC (L'atelier de l'art chorégraphique) du Théâtre des Champs-Elysées à Paris, il prendra ses fonctions cet automne pour un contrat de cinq ans. Il succédera au suédois Johannes Öhman en partance pour le Staatsballett de Berlin. « Nous travaillerons autant sur les œuvres classiques qu'avec les créateurs chorégraphiques. Nous imaginerons une programmation créative et diversifiée pour tous les publics, nationaux et internationaux » a expliqué Nicolas Le Riche dans le communiqué.

Né le 29 janvier 1972 à Sartrouville, en banlieue parisienne, Nicolas Le Riche a épousé en 1997 Claire-Marie Osta, première danseuse à l'Opéra de Paris. Le couple a deux filles. Après être passé par l'école de danse de l'Opéra de Paris, il y devient « sujet » en 1988, premier danseur en 1991 et « étoile » en 1993, soutenu par Rudolf Noureev. Il a notamment été vu dans Roméo et Juliette, Le Train bleu, Attentat poétique, Le jeune homme et la mort, Les Forains, Giselle, Hurlevent, Ivan le Terrible ou La Troisième Symphonie de Mahler. Entre autres créations, on lui doit Camera obscura, Sylvia, Casanova, RVB 21, Caligula (qui fut un triomphe), Echo etc.

Autant à l'aise dans le répertoire classique qu'en danse contemporaine, il a travaillé avec les plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris comme Marie-Claude Pietragalla, Aurélie Dupont et, surtout, Sylvie Guillem, sa partenaire privilégiée. A côté de sa passion pour la danse, Nicolas Le Riche s'intéresse à l'informatique et à la peinture. Il adore faire de la moto et pratiquer la natation. Il a un peu travaillé pour le cinéma, notamment dans Le scaphandre et le papillon (il y interprétait Nijinsky) ou Aurore, aux côtés de Carole Bouquet.

Avec AFP