Le contrat de Peter Gelb prolongé à la tête du Metropolitan Opera de New York

Peter Gelb restera directeur général du Metropolitan opera de New York au moins jusqu’en 2027. L’institution lyrique a annoncé avoir prolongé son contrat de 5 ans, lundi 25 novembre 2019. « Un règne de 21 ans », écrit le New York Times pour celui qui est arrivé à la tête de l’institution en 2006.

Le quotidien américain dresse ainsi un premier bilan « de l’ère Gelb ». Cette dernière a été marquée par le lancement de la diffusion des opéras en direct au cinéma, l’arrivée de Yannick Nézet Séguin, premier nouveau directeur musical de l’institution en quatre décennies, et la modernisation de la compagnie avec 81 nouvelles productions, des créations de John Adams, Philip Glass, Kaija Saariaho et Nico Muhly. Les années Gelb ont cependant également été « tumultueuses » écrit le journaliste Michael Cooper, assombries par la chute de la billetterie et de grandes difficultés financières entraînant plusieurs conflits sociaux. Peter Gelb a également dû faire face à l’affaire James Levine, directeur musical historique de l’institution accusé d’agressions et de harcèlements sexuels.

