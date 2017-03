Le concours Voix Nouvelles fait son retour cette année, après 15 ans d'absence, pour une 4e édition. Les trois premières ont révélé des chanteurs aujourd'hui reconnus sur la scène lyrique internationale, comme Natalie Dessay en 1988, Alexia Cousin et Stéphane Degout en 1998 ou encore Karine Deshayes en 2002, entre autres.

C'est d'ailleurs tout l'objectif de ce concours : découvrir de nouvelles voix lyriques, en permettant à des chanteurs de moins de 32 ans, originaires ou résidents d'un pays francophone participant, qu'ils aient ou non une formation classique, de participer gratuitement aux auditions. Une tournée est ensuite organisée pour les lauréats, afin de les soutenir dans leurs débuts sur les scènes lyriques.

Avec ce concours, le Centre français de promotion lyrique souhaite établir un maillage complet du territoire, pour détecter le plus de nouvelles voix possible. C'est d'ailleurs parce que ce concours est lourd à organiser qu'il n'a lieu qu'irrégulièrement depuis sa création, il y a près de 30 ans.

Les participants ont jusqu'au 30 juin 2017 pour s'inscrire. Ils doivent être originaires, résidents ou scolarisés en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux Comores, à Madagascar ou à l’Île Maurice.

Des pré-sélections seront d'abord organisées en région, avec des éliminatoires et des finales régionales sous l'égide des principales maisons françaises d'opéra, chargées de constituer les jurys. Elles commenceront début septembre, et dureront jusqu'à la fin de l'année. Il faudra attendre les 25 et 26 janvier 2018 pour la demi-finale nationale à l'Opéra de Massy. Quant à la finale, elle aura lieu le 10 février 2018, à l'Opéra Comique, avec l'Orchestre Colonne. Le jury national sera constitué notamment de tous les directeurs d'opéra, ainsi que d'un certain nombre de personnalités du monde lyrique.

Cette 4e édition du concours Voix Nouvelles est marrainée par Natalie Dessay, lauréate de la première édition en 1988.