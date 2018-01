Le concours Voix Nouvelles fait son grand retour

La dernière édition remontait à 2002 et avait permis de révéler, entre autres, Karine Deshayes ou Nathalie Manfrino. 15 ans plus tard, le concours Voix Nouvelles reprend du service pour dénicher les grandes voix de demain. Organisé par le Centre français de promotion lyrique (CFPL) et par la Fondation Orange, la compétition a repris l’année dernière avec les phases éliminatoires.

De septembre à décembre dernier, 607 candidats inscrits ont été départagés lors d’épreuves en région. Venus de France, y compris de l’outre-mer, de Suisse, de Belgique, de Madagascar et du Canada, ils ne sont plus que 47 sélectionnés pour la demi-finale qui se tiendra en public les 25 et 26 janvier à l’Opéra de Massy, en région parisienne.

Le 10 février, ils ne seront plus que 12 à s’affronter lors d’une finale, elle aussi ouverte au public, à l’Opéra-Comique à Paris. Six lauréats seront désignés dont trois recevront un prix de 10 000€, 7 000€ et 4 000€. La soirée sera présentée par Natalie Dessay, marraine de cette édition 2018, et lauréate en 1988. L’Orchestre Colonne, dirigé par Laurent Petitgirard, sera chargé d’accompagner les candidats.

Parmi les candidats, tous âgés de moins de 32 ans, Raymond Duffaut, président du CFPL, a regretté la surreprésentation des sopranos (29 sur 47 candidats au total) et l’absence de basse. L’intégralité du concours est à suivre sur la page Facebook de l’événement grâce aux captations des épreuves par France 3. La finale sera également retransmise sur France Musique et sur France 3.

Les lauréats donneront un grand concert le 24 septembre prochain au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, toujours accompagnés de l’Orchestre Colonne. Ils entameront ensuite une tournée jusqu’en juin 2019 dans les 17 opéras de région associés au concours. Raymond Duffaut a précisé que le Centre français de promotion lyrique comptait poursuivre le montage d’une coproduction d’un opéra avec plusieurs maisons lyriques, comme ce fut le cas l’année dernière avec L’Ombre de Venceslao de Copi et Matalon.

Il devrait être question de la reprise de l’opérette Un voyage dans la lune d’Offenbach au printemps 2020. Raymond Duffaut a exprimé son souhait que dans la foulée soit organisée une 5e édition du concours Voix Nouvelles avec une éventuelle ouverture à toute l’Europe.