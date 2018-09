Le Concours Svetlanov 2018, comme si vous y étiez

Le concours en direct

La 4e édition du Concours International de Chefs d’orchestreEvgeny Svetlanov s’installe cette année à Paris, dans l’Auditorium de Radio France. Les premières épreuves ne sont pas ouvertes au public, seule la finale est libre d’accès (dans la mesure des places disponibles).

Pour suivre au mieux cette compétition entre 18 candidats venus du monde entier, voici quelque rendez-vous à ne pas manquer, à l'antenne, en vidéo ou en audio, sur le web ou les réseaux sociaux.

PREMIÈRES ÉPREUVES

Mardi 4 et mercredi 5 janvier, suivez les premières épreuves en direct et en audio sur cette page.

Le 4 septembre, de 10h à 12h30 : 6 candidats, puis de 14h à 16h30 : 6 candidats.

Le 5 septembre, de 10h à 12h30 : 6 candidats. Annonce des résultats pour les demi-finales à 15h15 sur cette page et sur les réseaux sociaux de France Musique (Twitter avec le hashtag #ConcoursSvetlanov2018 et Instagram).

DEMI-FINALES

Le 7 septembre, de 10h à 12h30 : 4 candidats puis de 14h à 16h30 : 4 candidats. Annonce des résultats à partir de 17h30.

Les demi-finales sont captées en vidéo et en direct sur francemusique.fr et medici.fr. Christophe Dilys assurera les commentaires toute la journée en français et en anglais.

FINALES

Le 8 septembre, de 14h à 17h puis de 18h à 21h en public à l'Auditorium de Radio France. Cette dernière ligne droite est captée en vidéo et en direct sur francemusique.fr, medici.fr et en Facebook Live sur la page de France Musique.