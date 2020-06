Le concert de demain, pour le Quatuor Ébène et Antoine Tamestit

A quoi ressemblera le concert de demain, quand nous pourrons de nouveau y assister ? Le violoncelliste du Quatuor Ebène Raphaël Merlin et l'altiste Antoine Tamestit en dessinent le contour à l'occasion de leur premier concert "post-confinement" à la Maison de la Radio.

Faut-il ré-inventer le format du concert tel que nous le connaissons ? C'est ce qu'a proposé le Président de la République Emmanuel Macron à certains artistes, lors d'un entretien sur la crise que rencontre le secteur culturel en raison du Covid-19.

Mesures sanitaires, intervention dans les écoles, importance des outils numériques... nous avons demandé aux artistes à quoi ressemblera, selon eux, ce « concert de demain ».

Pour le violoncelliste Raphaël Merlin, du Quatuor Ébène, et l'altiste Antoine Tamestit, ce "concert de demain" a lieu ce mardi 9 juin à la Maison de la Radio, dans le cadre de la journée que France Musique consacre à l'ensemble. Un concert sans public, diffusé en direct à l'antenne.

« J'ai un peu peur de ce truc aseptisé que l'on risque d'avoir maintenant » confie le violoncelliste, qui espère « de tout cœur que le concert va rester un moment privilégié, très vivant ». Ce premier concert sans public représente pour lui une « expérience inattendue », tout comme pour l'altiste Antoine Tamestit, qui souligne son « grand bonheur de jouer enfin sur scène... de retrouver des gens avec lesquels jouer et de les écouter ».

Après cette période si particulière, Raphaël Merlin pense que « les artistes se rendent peut-être compte que le public fait absolument partie de leur vie... sans le public, on est rien du tout, on a rien à dire et on n'a aucun intérêt ». De son côté, Antoine Tamestit pense que la vidéo va « pouvoir atteindre un public qui ne peut pas se déplacer » et qu'avec « une émission de radio ou une captation, on va pouvoir raconter des choses pour expliquer la musique ». Et pour cela, il faudra selon lui « partager plus avec le public ».

Vous pourrez écouter le concert du Quatuor Ebène avec Antoine Tamestit en direct sur France Musique ce mardi 9 juin à 20h. Ce concert sera accompagné d'un grand reportage réalisé à Nairobi (Kenya) par Sofia Anastasio.