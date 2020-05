Le concert de demain, pour Gabriel Pidoux

A quoi ressemblera le concert de demain, quand nous pourrons de nouveau y assister ? Pour le hautboïste Gabriel Pidoux, révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique 2020, on assistera sans doute à « la disparition de la traditionnelle toux ».

Faut-il ré-inventer le format du concert tel que nous le connaissons ? C'est ce qu'a proposé le Président de la République Emmanuel Macron à certains artistes, lors d'un entretien sur la crise que rencontre le secteur culturel en raison du Covid-19.

Mesures sanitaires, intervention dans les écoles, importance des outils numériques... nous avons demandé aux artistes à quoi ressemblera, selon eux, ce « concert de demain ».

Pour le hautboïste Gabriel Pidoux, révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique en février dernier, l'important est que « le concert de demain ressemblera beaucoup à celui d'hier », il aura lieu « dans n'importe quel lieu qui aura inspiré un directeur ou une directrice de festival, ou toute personne dont le métier est d'organiser des concerts ».

Pour le jeune artiste, ce qui va surtout changer, c'est l'attitude du public : « peut-être qu'on va assister à la disparition de ces traditionnelles toux entre les mouvements, que plus personne n'osera tousser dans un espace clos pour ne pas effrayer ses voisins ».

De l'importance particulière d'Internet, des réseaux sociaux et des outils numériques pendant les mois de confinement, Gabriel Pidoux retient surtout l'appétit de concert suscité par les vidéos de musiciens « comme quand on regarde un tableau sur Internet, au lieu de se dire 'ce tableau est beau', on se dit 'j'ai envie de voir ce tableau en vrai' ».

Enfin, le concert de demain sera « le concert de l'artiste de demain, qui a passé deux mois en confinement, privé de son public, et qui en ressort encore plus convaincu que la plus belle partie de notre métier, c'est l'interaction, la sensation du public ».