Le compositeur Hans Abrahamsen lauréat du prix Sonning

La fondation Léonie Sonning Music de Copenhague a décerné le très prestigieux prix Sonning 2019 au compositeur Hans Abrahamsen. Attribuée tous les ans, cette récompense est réservée aux personnalités du monde de la musique classique, compositeurs, chefs d’orchestre, instrumentistes ou artistes lyriques. Deux exceptions sont cependant à noter, en 1984 et 2004 pour les musiciens de jazz Miles Davis et Keith Jarrett.

Cela faisait 10 ans que ce prix n’avait pas été remis à un artiste danois. Parmi ses importants lauréats on retrouve Igor Stravinsky en 1959, Leonard Bernstein en 1965, Arthur Rubinstein en 1971, Dmitri Chostakovitch en 1973, Mstislav Rostropovitch en 1981, Pierre Boulez en1985, András Schiff en 1997, György Kurtág en 2003, John Eliot Gardiner en 2005, Yo-Yo Ma en 2006, Arvo Pärt en 2008, puis Daniel Barenboïm, Cecilia Bartoli, Kaija Saariaho, Jordi Savall, Simon Rattle et Mariss Jansons l’année dernière.

Hans Abrahamsen recevra ainsi l’équivalent de 100 000 euros et jouera avec le l’Orchestre symphonique national du Danemark. Né en 1952 à Copenhague, il a étudié à l’Académie royale de musique du Danemark et fut notamment été l’élève de Gyorgy Ligeti. Co-fondateur du Groupe de musique parallèle, il fut remarqué par plusieurs compositions, comme son premier quatuor à cordes, Préludes et Stratifications. Il a également retranscris plusieurs pièces de Carl Nielsen, Per Nørgård et Schumann.