Le chef d'orchestre Enrique Mazzola obtient la citoyenneté française

Le chef d'orchestre Enrique Mazzola a pour habitude de publier une vidéo sur Youtube chaque début de mois qu'il nomme « Newsletter ». Face caméra, le directeur musical de l'Orchestre national d’Île-de-France, y dévoile son actualité pour le mois à venir. La vidéo du mois de mars, publiée ce mardi 13, est assez différente puisque le chef d'orchestre y annonce une « nouvelle extraordinaire » : l'obtention de la citoyenneté française.

Enrique Mazzola précise qu'il conserve sa citoyenneté italienne et devient donc binational. Le chef d'orchestre se dit « extrêmement fier » et très « ému » de partager sa citoyenneté avec « ses amis français ». Il profite de la vidéo pour remercier les personnes qui l'ont aidé dans sa demande de naturalisation, dont Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Laurent Bayle, directeur général et président de la Philharmonie de Paris.

Enrique Mazzola se trouve actuellement à Zürich en Suisse où il a entamé les répétitions de Maria Stuarda de Donizetti. Le chef y dirige le Philharmonia Zürich dans une production mise en scène par David Alden avec Diana Damrau dans le rôle-titre. La première aura lieu le 8 avril prochain.