Le chef d'orchestre, compositeur et pianiste américain André Previn est mort

Le chef d’orchestre, compositeur et pianiste américain André Previn s'est éteint ce jeudi 28 février à New York, à quelques semaines de son 90e anniversaire. Le musicien était à l'honneur sur France Musique dans les Grands interprètes de la musique classique par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier du 4 au 8 février dernier :

Ainsi que dans l'émission Repassez-moi l’standard de Laurent Valéro :

France Musique rendra hommage à André Previn dès ce soir dans Classic Club de Lionel Esparza et dans de nombreuses émissions dans les prochains jours : entre autres dans Musique Matin, Open Jazz et Laurent Valière lui consacrera une édition spéciale de 42e rue le 10 mars prochain.

Grand admirateur de Léonard Bernstein, André Previn était lui aussi un musicien aux talents multiples qui brassait avec gourmandise les styles et les genres. Il abordait avec facilité aussi bien le jazz, la musique de film, la musique classique et l'opéra et a été oscarisé à quatre reprises. En tant que chef d'orchestre, il a dirigé les plus grandes phalanges dans le monde entier.

Né à Berlin, Andreas Ludwig Priwin alias André Previn émigre en 1939 aux Etats-Unis avec sa famille. Il est naturalisé américain en 1943, et grandit à Los Angeles, non loin des studios d’Hollywood. C’est dans le cinéma qu’André Previn forge le métier : il improvise sur les films muets et à l’âge de 20 ans il est arrangeur et compositeur pour le grand écran pour les studios hollywoodiens. Il est compagnon de route de nombreux musiciens de jazz, et avec certains il enregistre et noue une complicité durable . En parallèle, il étudie la direction d'orchestre : il travaille avec Pierre Monteux, avant d'entamer une carrière de chef à la tête de nombreuses phalanges prestigieuses, comme l’Orchestre Symphonique de Londres, l’Orchestre Symphonique de Pittsburgh, Royal Philharmonic Orchestra de Londres et l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles.

Dans cet agenda chargé, il parvient à composer abondamment, notamment des concertos qu’il dédie à des artistes de renom, comme Yo-Yo Ma, Vladimir Ashkenazy, ou Anne-Sophie Mutter, qui crée le Concerto « Anne-Sophie ». Il compose des cycles de chansons pour Kathleen Battle, Janet Baker et Barbara Bonney... En 1998, est créé, à San Francisco, son opéra A Streetcar Named Desire, sur un livret de Philip Littell, et basé sur la pièce de Tennessee Williams, avec Renée Fleming dans le rôle principal. Sa carrière est maintes fois récompensées par de nombreux Grammy Awards, pour ses compositions, enregistrements ou prestations de concert, et couronnée par quatre oscars.