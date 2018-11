Le chef Antonio Pappano prolongé au Royal Opera House de Londres « au moins jusqu’en 2023 »

Alors qu’il devait quitter le Royal Opera House « d’ici deux ans », Antonio Pappano restera son directeur musical de l'institution jusqu’en 2023. La nouvelle a été dévoilée le dimanche 4 novembre par le journal The Guardian, à l’occasion d’un entretien avec le chef. Elle doit être officialisée le lundi 5 novembre par le ROH.

Nommé en 2002, Antonio Pappano deviendra ainsi le directeur musical à la longévité la plus importante de l’histoire du Royal Opera House. Il prendra tout de même une année sabbatique au cours de la saison 2019/2020, indique-t-il au journal britannique. Il en profitera pour travailler des partitions, diriger dans d’autres maisons, La Scala à Milan, le Metropolitan Opera à New York et le Staatsoper de Berlin, ainsi que pour « travailler avec de jeunes musiciens ». On apprend également dans l'article qu’il a promis un voyage en Antarctique à sa femme durant cette période.

Cette annonce met, pour le moment, fin aux spéculations concernant la succession d’Antonio Pappano, poursuit le journal qui annonce que « selon les rumeurs » les noms d’Edward Gardner, Andris Nelsons et « d’une femme » circuleraient. Selon un porte-parole du Royal Opera House il n'y aurait cependant « aucune recherche active » de remplaçant actuellement.