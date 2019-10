Le chef allemand Lars Vogt nommé directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris

Du nouveau pour l'Orchestre de chambre de Paris. Dans un communiqué paru le mercredi 9 octobre, l'ensemble parisien annonce le nom de celui qui deviendra son futur directeur musical : Lars Vogt. Le chef et pianiste allemand de 49 ans, prendra ses fonctions à partir du 1er juillet 2020, pour une durée de 3 ans. Lars Vogt succédera au chef écossais Douglas Boyd qui tenait la baguette depuis 2015. Vogt, lui, occupait ce même poste au Royal Northern Sinfonia (Angleterre) depuis 2015.

Dans son communiqué, l'Orchestre de chambre de Paris explique que le choix de Vogt s'est fait au terme d'un processus engagé il y a plus d'un an par le Conseil d'administration « en dialogue permanent avec l'ensemble des musiciens » et avec « l'approbation » de la Ville de Paris et du ministère de la Culture. La liste des chefs finalistes comprenait une femme et trois hommes, et les musiciens se sont prononcés par un vote consultatif.

Lars Vogt a déclaré qu'il était « enthousiaste à l'idée du chemin » qu'il allait parcourir et a rappelé à quel point il avait ressenti une « grande connivence artistique et émotionnelle avec les musiciens » dès sa première répétition. Un « orchestre créatif, ouvert aux prises de risque, éléments indispensables pour jouer de la musique ! » a ajouté le chef allemand. Il a tenu à remercier son prédécesseur Douglas Boyd « pour le formidable travail qu'il a accompli avec l'orchestre ».

Lars Vogt dirigeait l'Orchestre de chambre de Paris le 26 septembre dernier au Théâtre des Champs-Elysées dans un programme Mozart, Brahms et le Concerto pour piano n°1 de Mendelssohn, que le chef dirigeait tout en jouant du piano.

Dans ce même communiqué, l'Orchestre de chambre de Paris souligne qu'il est le plus jeune orchestre de la capitale, avec 44% de ses musiciens qui ont été renouvelés ces 5 dernières années. Il revendique également le titre de « premier orchestre français permanent à l'effectif réellement paritaire ».

En tant que directeur musical, Lars Vogt assurera la direction de 6 à 8 concerts par an. Les prochains concerts de l'Orchestre de chambre de Paris se tiendront le week-end des 12 et 13 octobre à la Philharmonie de Paris. Deux ciné-concerts avec des films de Charlie Chaplin, en lien avec l'exposition sur le cinéaste et acteur qui débute le 11 octobre, sont notamment au programme de l'orchestre.