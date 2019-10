Le Centre Pompidou va ouvrir un centre de conservation et de création à Massy

D’une superficie de 22.000 m2, le futur pôle de conservation et de création présenté mardi 15 octobre par le Centre Pompidou « seraà la fois un pôle d’excellence pour la conservation et la restauration des œuvres de la collection, et un nouveau lieu de diffusion culturelle et de création profondément ancré dans son territoire », a indiqué le Centre dans un communiqué.

Situé à Massy, en Essonne, ce pôle abritera les réserves de l’établissement culturel. Il explique avoir souhaité concevoir « un nouveau type de réserves, profondément innovant dans sa forme et son fonctionnement. » Les nouveaux espaces « seront dotés de normes de conservation optimales et d’espaces supplémentaires en prévision de l’enrichissement des collections ». Il accueillera également les réserves du musée national Picasso-Paris.

Première collection d’art moderne et d'art contemporain en Europe

Le Centre Pompidou dispose de la deuxième collection d’art moderne et contemporain au monde et la première en Europe : 120.000 œuvres qui sont la propriété de l'État. Son action à l’international et l’importance de ses prêts ont transformé les réserves du musée en véritable outil stratégique qui nécessite des installations adaptées.

Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat avec la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et la Ville de Massy, avec le soutien de l’Etat. Le Centre a fait part de son ambition de travailler en collaboration avec les acteurs locaux, culturels, universitaires et scolaires, et les associations. Profitant de la proximité de l’Université Paris-Saclay, des projets de collaboration seront notamment mis en place entre les métiers du musée et de la recherche.

Du spectacle vivant et des performances

Ces réserves seront en partie ouvertes au public, de façon à ce que celui-ci découvre la réalité des métiers du musée.

Un espace culturel expérimental de 2.500 m2 servira à une programmation artistique et culturelle mettant en valeur les collections et les métiers. Il accueillera des spectacles vivants, des performances, des conférences, des projections et des ateliers.

Sept principes ont été énumérés pour cette « fabrique de l’art »: l’art au plus proche ; l’art en travail ; l’art en action ; l’art, lieu de vie ; l’art au pluriel ; l’art en partage ; l’art et la science.

