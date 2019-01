Le Centre de Musique Baroque de Versailles crée son Académie d’été

Le jeudi 24 janvier 2019, Nicolas Bucher, directeur général du Centre de Musique Baroque de Versailles, a dévoilé les projets futurs de l’établissement. Parmi eux, a été annoncée la création d’une académie d’été, à partir de 2020. Le Centre promet une « folle semaine » de master-classes et de recherches en juillet, autour de la musique baroque. Elle réunira étudiants, professionnels et amateurs.

Parmi les autres projets présentés par le centre figurent également l’ouverture, entre 2019 et 2022, d’un programme de recherche autour de la figure de Philippe d’Orléans régent et compositeur, le déploiement d’un parc instrumental « pour le mettre au service des interprètes » et la signature de plusieurs partenariats « à plusieurs parties, salle de spectacle, ensemble, festival ».