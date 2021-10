Le célèbre pianiste Yundi Li arrêté en Chine

Yundi Li, premier Chinois à remporter le Premier prix au Concours Chopin, est accusé d'avoir fréquenté une prostituée. Sa carrière chinoise risque d'en pâtir sévèrement.

Il y a 21 ans, il devenait le plus jeune lauréat et le premier Chinois à remporter le Premier prix au Concours international de piano Frédéric Chopin. Aujourd'hui, sa carrière est menacée, parce qu'il a eu recours aux services d'une travailleuse du sexe. Yundi Li, selon la presse chinoise, a été interpellé par la police à Pékin. Le pianiste de 39 ans ainsi que la prostituée, âgée 29 ans, ont reconnu les faits, rapporte BBC News.

Dans un premier temps, la police avait annoncé à demi-mot l'interpellation dans un message sibyllin, en postant sur le réseau social Weibo la photo d'un clavier de piano accompagnée de cette légende : "Le monde n’est pas noir et blanc, il ne faut jamais se tromper […] Mieux vaut faire profil bas". L'arrestation de Yundi Li a ensuite été annoncée par la presse d'État chinoise.

Une carrière menacée

Yundi Li risque jusqu'à 15 jours de prison, ainsi qu'une amende pouvant monter à 5.000 yuans, soit environ 672 euros. Mais plus que la peine, assez anecdotique, c'est la carrière chinoise du pianiste qui risque de marquer un coup d'arrêt. L'Association des musiciens chinois a d'ores et déjà révoqué l'adhésion de Yundi Li, arguant "l'impact social très négatif" de son interpellation et de son comportement. L'organisation appelle à boycotter le musicien, note le Global Times, pointant son "indifférence devant la loi" et son "manque de morale et d'auto-discipline".

De nombreux internautes s'émeuvent de l'interpellation de celui qui est surnommé le "prince du piano" en Chine. Certains observateurs notent déjà qu'il sera dorénavant presque impossible pour Yundi Li de poursuivre une carrière dans le pays, ce dernier se montrant particulièrement impitoyable envers ses artistes tombés en disgrâce aux yeux des autorités.