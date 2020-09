Laurent Campellone : nouveau directeur de l'Opéra de Tours

Après plusieurs mois d’incertitude, l’Opéra de Tours a enfin son nouveau directeur général en la personne de Laurent Campellone pour un contrat qui durera trois ans.

Originaire du sud de la France, le Chef d’Orchestre Laurent Campellone a appris la direction d'orchestre après avoir étudié le violon, le tuba, les percussions et le chant. Durant plus de 10 ans, il a été le directeur musical de l'Opéra et de l'orchestre de Saint Etienne où il a eu à cœur de mettre en avant le répertoire lyrique français en travaillant sur des oeuvres rares de Jules Massenet ou de Charles Gounod. Malgré sa renommée nationale et internationale de chef d'orchestre, il s'occupera uniquement de la partie administrative et non musicale.

Une mission délicate

Le nouveau directeur devra rassurer le personnel marqué par plusieurs mois de tensions entre les 56 musiciens de l'orchestre et ses prédécesseurs, Jean-Yves Ossonce et Benjamin Pionnier, aux méthodes managériales parfois très fortement décriées et visés chacun par plusieurs plaintes pour harcèlement moral. Le nouveau directeur général de l'Opéra de Tours sera invité prochainement dans Musique Matin sur France Musique.