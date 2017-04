Laurent Bayle élu nouveau président du festival Musica

Le festival Musica, qui présente chaque automne à Strasbourg des œuvres du XXe siècle, sera désormais présidé par Laurent Bayle. Le directeur général de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris a été élu à la tête de la manifestation après la disparition de Rémy Pflimlin, qui occupait cette fonction depuis 2001.

Le nouveau président de Musica connait très bien ce festival puisqu’il en est le fondateur. Laurent Bayle a créé cette manifestation en 1982 à la demande du ministère de la Culture et de la ville de Strasbourg, et il en a été le directeur de 1983 à 1986, avant de devenir directeur artistique de l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique).

Dans un communiqué, l’Assemblée générale de Musica explique s’être « accordée sur cette personnalité en raison de son parcours et de son expérience professionnelle et, plus particulièrement, pour sa bonne connaissance du festival et de ses enjeux artistiques ».