Laurence Cummings nouveau directeur de l'Academy of Ancient Music

Laurence Cummings vient d'être nommé directeur de l'Academy of Ancient Music, à compter de la saison 2021-2022.

L'Academy of Ancient Music a nommé ce mercredi 18 novembre le chef d'orchestre et claveciniste Laurence Cummings pour nouveau directeur musical. Il succèdera à compter de la saison 2021 à un autre claveciniste, Richard Egarr, à la tête de l'Institution depuis le 30 avril 2006.

Laurence Cummings, qui est actuellement directeur artistique du Festival international Haendel et du Festival Haendel de Londres, et directeur musical de l'Orquesta Barroca Casa da Música à Porto, s'est dit " ravi de rejoindre l'Academy of Ancient Music pour développer ce qu'a l'orchestre, pour explorer ce répertoire merveilleux que nous aimons avec tant de passion, en espérant révéler quelque chose de nouveau et de frais pour l'oreille moderne."

Cette nomination intervient alors que l'Academy of Ancient Music propose à nouveau des concerts avec notamment une représentation du Messie de Haendel le 19 décembre depuis le Barbican Hall de Londres, dirigée par Richard Egarr avec Rowan Pierce, Lestyn Davies, Ben Johnson et Ashley Riches.

Ce concert sera présenté en ligne, mais aussi physiquement, en respectant strictement les règles sanitaires.